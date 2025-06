Lula é homenageado na Academia Francesa em Paris e destaca multilateralismo e parceria cultural

Em um comunicado sobre a visita, a Academia afirma que o convite dirigido a Lula reforça a importância que a instituição atribui às relações culturais franco-brasileiras e à riqueza desse intercâmbio, no contexto da temporada cultural França-Brasil de 2025. Após a cerimônia, o presidente seguiu para o Hôtel de Ville, sede do governo municipal, onde foi recebido pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Elo entre Brasil e França

A profunda ligação cultural entre França e Brasil também foi evidenciada pela estreita relação entre a Academia Francesa e a Academia Brasileira de Letras. Inspirada nos estatutos da Academia Francesa, a instituição brasileira adota a mesma divisa, "À imortalidade", e conta com 40 membros dedicados à promoção e enriquecimento da língua portuguesa.

Em 2015, as duas academias realizaram uma sessão conjunta sobre o tema "As Academias no mundo contemporâneo". A visita do presidente Lula antecipou um próximo encontro entre as instituições, previsto para ocorrer até o final do ano ou no início de 2026.

Temporada cruzada

Esse encontro é um dos momentos mais importantes da temporada cultural do Brasil na França, programada para acontecer de abril a setembro de 2025, uma iniciativa anunciada em 2023 pelos presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula para celebrar o bicentenário do reconhecimento da independência brasileira pela França.