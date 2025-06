Oposição a governo Meloni denuncia tendência autoritária após Itália adotar nova lei de segurança

Outros pontos criticados incluem penas mais severas para tumultos em prisões ou centros de acolhimento de migrantes, mesmo que envolvam resistência passiva; e a prisão obrigatória de mulheres grávidas ou mães de crianças pequenas culpadas por crimes como roubo.

De acordo com a líder do Partido Democrata (centro-esquerda), Elly Schlein, a direita e a extrema direita estão conduzindo a Itália ao mesmo cenário de um passado distante: "Este decreto de segurança nos remete aos dias do Código Rocco fascista, adotado em 1930. Meus cumprimentos", disse ela de forma sarcástica.

Do outro lado, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, apoiador do texto, celebra: "É um dia lindo! Finalmente, o decreto-lei será convertido em lei", declarou o líder da Liga (extrema direita) e vice-presidente do Conselho. A primeira-ministra Giorgia Meloni também comemorou a adoção nas redes sociais: "O governo está dando um passo decisivo para aumentar a proteção dos cidadãos e de homens e mulheres de uniforme".

Con l'approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa.



"Ataque à liberdade de discordar"

O projeto de lei tem sido alvo de inúmeros protestos nos últimos meses. No sábado (31), milhares de pessoas se reuniram em Roma em uma manifestação contra a lei, passando por locais emblemáticos da capital italiana e cercadas por uma forte presença policial. Os atos foram organizados não apenas pela oposição ao governo de extrema direita, mas também por sindicatos e organizações jurídicas.