"Paris te ama": Lula é celebrado como símbolo de esperança pela prefeita Anne Hidalgo

Em seguida, Lula foi conduzido por Hidalgo à suntuosa Sala de Festas da prefeitura, onde foi ovacionado de pé por cerca de 600 convidados franceses e membros da comunidade brasileira local. O presidente percorreu o salão sob aplausos, cumprimentando militantes do PT e personalidades presentes.

Reconhecimento e emoção

Durante a cerimônia, Hidalgo relembrou que Lula foi declarado cidadão honorário de Paris em outubro de 2019, um mês antes de sua libertação da prisão. O diploma foi entregue em março de 2020, também na prefeitura.

Após a execução dos hinos nacionais do Brasil e da França, a prefeita iniciou seu discurso chamando Lula de uma "lenda viva". "Paris te ama!", declarou, destacando que o título honorário foi um gesto de reconhecimento à esperança que ele representa. "Cinco anos depois, você é novamente o presidente do seu grande país", completou.

Mais cedo, o presidente foi homenageado pela Academia Francesa.

Homenagens e música

A cerimônia contou ainda com falas emocionadas de Lélia Wanick Salgado, viúva do fotógrafo Sebastião Salgado, falecido em 23 de maio, e de Ana Lúcia Paiva, a Nalu, filha do deputado Rubens Paiva, assassinado durante a ditadura. Morando em Paris há três décadas, Nalu relembrou sua adolescência durante o regime autoritário.