RFI se une a mais de 130 ONGs e grupos de mídia para pedir proteção a jornalistas e acesso da imprensa a Gaza

"Os jornalistas locais, os mais bem posicionados para dizer a verdade, enfrentam o deslocamento e a fome. Até o momento, quase 200 foram mortos pelo exército israelense. Muitos outros foram feridos e enfrentam ameaças constantes contra suas vidas por fazerem seu trabalho - o de serem testemunhas. Esse é um ataque direto à liberdade de imprensa e ao direito à informação", diz um trecho da carta.

Escalada de operações militares

A demanda ocorre em meio à escalada das operações militares e às crescentes preocupações com a segurança dos jornalistas locais, o que influencia no fluxo de informações do território sitiado.

Além disso, também é um momento de "retomada nos esforços para restabelecer a mobilização de ajuda humanitária" na região, portanto, "é vital que Israel abra as fronteiras da Faixa de Gaza para permitir que os jornalistas internacionais trabalhem livremente e que cumpra suas obrigações de protegê-los como civis".

