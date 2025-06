Saiba mais sobre a vida em Singapura, um dos lugares mais caros do mundo

O governo mantém esse controle com leis rígidas, câmeras por toda parte e um sistema judicial eficiente. Atos como vandalismo e tráfico de drogas podem levar à prisão ou até à pena de morte.

E até quem importa, vende ou mastiga chiclete pode ser multado em até 10 mil dólares singapurenses e pegar um ano de cadeia. Tudo em nome da limpeza pública e da preservação dos espaços urbanos.

Para quem pretende dirigir em Singapura, é necessário preparar o orçamento. O governo exige a aquisição do Certificate of Entitlement (COE) ? um certificado obrigatório para registro e posse de veículos no país. O valor desse documento pode ultrapassar R$ 480 mil e, somado ao custo do automóvel em si, como um modelo comum da Toyota, o total pode superar os R$ 600 mil. Mas o objetivo do COE vai além do preço.

Criado nos anos 90, o sistema existe para controlar a quantidade de carros nas ruas de uma cidade pequena e densamente povoada. Emitindo apenas um número limitado de certificados por mês, o governo consegue manter o trânsito fluindo.

O COE também tem uma função ambiental importante: ao limitar o número de carros, reduz-se a emissão de poluentes e melhora-se a qualidade do ar. Junto com incentivos a carros elétricos e transporte público eficiente, a medida ajuda Singapura a manter seu compromisso com a sustentabilidade.

O resultado são trânsito ordenado, metrôs pontuais e um dos melhores sistemas de transporte público do mundo.