Ultraortodoxos ameaçam derrubar governo de Israel se forem obrigados a se alistar no Exército

Neste momento, Benjamin Netanyahu está mergulhado num verdadeiro esforço de última hora para tentar salvar sua coalizão.

Sem uma solução à vista, os partidos ultraortodoxos, orientados por seus líderes espirituais, prometem apresentar a proposta de dissolução do Parlamento já no dia 9 de junho. "Israel caminha para novas eleições", estampou o jornal Maariv na manhã desta quinta-feira (5).

Histórico

Desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, os haredim estavam isentos dessa obrigação militar. A possibilidade de uma decisão de obrigação do serviço militar para estes ultraordoxos romperia um tabu profundamente enraizado na sociedade israelense, e expõe as tensões históricas entre o sionismo laico e socialista que fundou o país, e o messianismo religioso que molda hoje parte da identidade judaica.

Em 1948, ao criar o Estado de Israel, o então primeiro-ministro David Ben-Gurion tinha como objetivo reunir no novo país todos os judeus que quisessem viver ali, independentemente de sua origem ou de suas convicções políticas e religiosas.

Após os horrores do Holocausto, sua prioridade era garantir segurança ao povo judeu. Foi nesse espírito que ele aceitou as exigências dos líderes ultraortodoxos, que defendiam o estudo integral da Torá como missão de vida. Assim, os estudantes das yeshivot ? escolas talmúdicas ? foram oficialmente dispensados do serviço militar. À época, eram apenas algumas centenas.