Visita de Lula à França busca reforçar aliança entre Norte e Sul global

Os jornais franceses desta quinta-feira (5) analisam a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. O líder brasileiro é recebido para uma visita de Estado de dois dias, seguida da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Nice.

O jornal econômico Les Echos destaca que o bom relacionamento de Lula com o presidente francês Emmanuel Macron, que esteve duas vezes no Brasil no ano passado, é uma oportunidade para ambos encontrarem uma saída às medidas protecionistas dos Estados Unidos.