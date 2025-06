Antes da reunião da ONU sobre oceanos, cientistas publicam recomendações para preservação marítima

Mais de 2 mil cientistas estão reunidos em Nice, no sul da França, para a terceira conferência One Ocean Science, promovida pela Organização das Nações Unidas, de 9 a 13 de junho. Poucos dias antes da abertura do evento, o comitê científico da conferência publicou um manifesto com recomendações para proteger melhor o oceano, um "bem comum essencial para sustentar a vida e a prosperidade" na Terra.

As orientações do comitê científico da One Ocean Science também serão apresentadas oficialmente aos chefes de Estado e de governo neste domingo (8).

Elas estão estruturadas em torno de 10 temas, entre eles a descarbonização do transporte marítimo, o compartilhamento da riqueza derivada dos recursos genéticos marinhos, o combate à pesca ilegal e a eliminação de certos subsídios que incentivam a pesca excessiva. Mas o tópico destacado pelos dois presidentes do congresso é o clima.