Apesar de imagens de conexão, na prática Lula não convence Macron sobre acordo comercial

A imprensa francesa desta sexta-feira (6) comenta a fala do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva que pediu ao presidente francês Emmanuel Macron, na quinta-feira (5), para "abrir o seu coração" a respeito do acordo com o Mercosul, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e a América Latina ao qual Paris é contra.

O canal BFM TV enfatiza que Lula, durante visita de Estado a Paris, pressiona Emmanuel Macron para não "bloquear" o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. Enquanto o portal FranceInfo destacou a resposta de Macron que afirma que "os países do Mercosul não estão no mesmo nível regulatório" da Europa.

Paris se opõe ao acordo, ao contrário de outros países europeus, como Alemanha e Espanha. <