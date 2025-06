Filho de brasileira, escritor alemão Thomas Mann continua atual 150 anos após seu nascimento

"Seus livros são um testemunho comovente da transição do mundo anterior à Primeira Guerra Mundial e as convulsões posteriores, em que a confiança no progresso e na civilização burguesa e liberal foi aniquilada", escreve o crítico do jornal Le Monde Nicolas Weill.

O escritor criou personagens que refletem tanto a fragilidade humana quanto os delírios coletivos de sua época. Sua escrita mescla músicos importantes, como Wagner ou Schönberg, filosofia e crítica social, e continua a inspirar gerações.

Mãe brasileira

Júlia, a mãe de Thomas Mann, nasceu no Brasil e morou em Parati, mais precisamente no "Engenho Boa Vista" até os seis anos de idade. Era filha de Johann Ludwig Hermann Bruhns, de Lübeck, administrador de plantações de cana-de-açúcar, e da brasileira de Maria Luísa da Silva. Com a morte da mãe, no parto do sexto filho, foi enviada pelo pai à Europa ainda criança

Aos 17 anos, Julia Silva Bruhns se casou em Lübeck, no norte da Alemanha, com o comerciante Johann Heinrich Mann e teve cinco filhos, entre eles os escritores Heinrich e Thomas. Ela faleceu em 11 de março de 1923 perto de Munique, e apesar de ter vivido apenas seis anos no Brasil, suas lembranças do país natal, narradas no livro "Memórias da infância de Dodô", marcaram sua vida e influenciaram as obras dos filhos.

Seu nome é pouco citado pela crítica e mesmo pelo próprio Thomas Mann. No texto "A imagem da mãe", de 1930, ele faz uma das poucas referências explícitas a ela. "Minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, mas tinha um pai alemão. Isso significa que apenas um quarto do meu sangue e o dos meus irmãos é latino-americano. Ela nos contava a beleza paradisíaca da baia do Rio de Janeiro, das cobras venenosas que existiam nas plantações do pai e sobre escravos negros, que eram espancados com porretes", escreveu.