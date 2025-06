Franco-israelenses são investigados por suspeita de participação em bloqueio de ajuda humanitária em Gaza

Em janeiro de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça já havia solicitado a Israel que "impedisse qualquer ato de genocídio". E em maio o chefe de operações humanitárias da ONU pediu aos líderes mundiais que "agissem para evitar o genocídio".

Festividade em meio a fome e bombardeio

O bloqueio alimentar na Faixa de Gaza tem se tornado um problema ainda mais grave nas últimas semanas. O porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Jens Laerke, afirmou recentemente que "Gaza é o lugar com mais pessoas famintas do mundo", onde "100% da população está ameaçada de fome".

O problema não afeta somente o cotidiano dos moradores do enclave palestino, mas também a sua vida religiosa. Nesta semana, é comemorado o Aid al-Adha, ou festa do sacrifício, uma das celebrações mais importantes do Islã. Entretanto, a festividade irá acontecer mais uma vez em meio a bombardeios e à fome, uma vez que Israel continua a atacar o enclave.

O Estado israelense também desmantelou as redes de distribuição de ajuda humanitária da ONU e as substituiu pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF). A entidade, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, distribuiu quantidades irrisórias de alimentos entre o final de maio e o início de junho, antes de suspender suas operações.

"Nada para cozinhar, nada para comer (...) Meus netos estão chorando de fome e eu não tenho nada para dar a eles. Não espero nada dos israelenses: nem água, nem comida. Só quero que eles nos deixem em paz. Mas os líderes árabes! Eu nunca os perdoarei! Que eles me ouçam, a mulher palestina: você está fingindo rezar? Mas isso não adianta quando Gaza está com fome. Vocês fingem ser bons muçulmanos? Mas não adianta quando Gaza está com sede e oprimida", lamenta a palestina Oum Mohamed, em uma tenda de refugiados, às vésperas do festival.