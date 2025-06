Israel continuará a atacar Beirute se Líbano não desarmar o Hezbollah, diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta sexta-feira (6) que o Exército continuará a atacar Beirute se o Líbano não desarmar o Hezbollah, após uma série de ataques israelenses contra o movimento libanês nos arredores da capital libanesa, nesta quinta-feira (5).

"Não haverá calma em Beirute, nem ordem ou estabilidade no Líbano sem segurança para o Estado de Israel. Os acordos devem ser respeitados. Se vocês não fizerem o que é necessário, continuaremos a agir, e com força", declarou Katz em um comunicado. Pelo menos oito ataques aéreos israelenses atingiram o sul de Beirute, onde o Exército israelense afirmou ter atingido alvos da "unidade aérea" do Hezbollah.

O ministro israelense respondeu às declarações do presidente libanês, Joseph Aoun, que condenou na noite de quinta-feira (5) os ataques israelenses em território libanês e denunciou uma "violação flagrante" do cessar-fogo, em vigor desde 27 de novembro.