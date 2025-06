Lula prega aumento do fluxo comercial com a França e compara acordo UE-Mercosul à vitória do PSG

Em outro momento, reiterou a promessa de ver o tratado comercial ratificado pelos dois blocos durante o seu mandato na presidência rotativa do Mercosul, de julho a dezembro. A França lidera um grupo de países que se opõem à ratificação do tratado, negociado há 25 anos e que criaria um mercado comum de 722 milhões de consumidores.

"É uma demonstração a quem está tentando derrotar o multilateralismo, a quem está tentando voltar a fazer o protecionismo de que o mundo não quer xerife. O mundo não tem dono", argumentou. "Por isso eu vou tirar proveito da minha relação de amizade com Macron e vou toda a semana ligar: Macron, Macron, Macron, meu amigo Macron, meu companheiro, vamos fazer negócio, Macron", brincou.

No comércio bilateral com a França, Lula considerou o fluxo atual, de menos de US$ 10 bilhões, "uma vergonha", e reiterou a intenção de elevar as cifras "à altura da parceria estratégica" com Paris. "É muito baixo. O Brasil com o Vietnã já tem US$ 13 bilhões. Então, vocês, empresários franceses e vocês, empresários brasileiros, tratem de trabalhar. Vamos sair daqui lançando um plano de meta. No próximo dez anos vamos chegar a US$ 20 bilhões e trabalhar para isso", disse.

Às lideranças empresariais brasileiras e francesas, no hotel Intercontinental de Paris, Lula também disse duvidar das projeções "pessimistas nos mercados internacionais" sobre o crescimento econômico do Brasil, e defendeu a ampliação do crédito para as famílias de baixa renda.

"Quando você coloca dinheiro na mão do povo, mesmo que seja pouco, aquele dinheiro volta para o mercado imediatamente. Dinheiro não pode ficar no Banco Central. Ficar nos bancos? Não. O dinheiro tem que circular na mão das pessoas", argumentou. "No meu país, muita gente acha que para controlar o déficit fiscal você não precisa dar aumento do salário mínimo. O mínimo é o mínimo. Como é que você pode cortar o aumento do mínimo?", questionou.

R$ 100 bilhões em investimentos franceses

Durante a tarde, Lula reuniu-se com alguns dos maiores empresários franceses, como o CEO da Total Energies, o presidente do Conselho de Administração da Engie, Jean-Pierre Clamadieu, e o presidente da Schneider Electric, Jean Pascal Tricoire, entre outros. Ao final do encontro, foram anunciados R$ 100 bilhões em investimentos franceses no Brasil em cinco anos, a partir de 2026. Os detalhes não foram revelados.