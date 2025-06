Nova expedição da Flotilha da Liberdade quer romper bloqueio de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

"Israel entendeu que essas flotilhas prejudicavam sua imagem e dificultavam a manutenção do bloqueio", afirma Claude Léostic, militante pró-Palestina e representante da flotilha na França. Desde então, ativistas passaram a coordenar melhor as ações, criando oficialmente a Coalizão da Flotilha da Liberdade.

Em 2011, Claude participou da missão a bordo do barco La Dignité. "Chegamos às águas internacionais, mas fomos interceptados pela Marinha israelense ao nos aproximarmos das águas palestinas. Eles nos atacaram, tomaram o barco e nos levaram para Ashdod, onde ficamos detidos por dois ou três dias antes de sermos expulsos."

Três cenários possíveis

No Madleen, a tripulação se prepara para três cenários. "O menos provável, mas o mais simbólico, é chegar a Gaza e mostrar que é possível romper o bloqueio pelo mar", diz Baptiste. "O segundo é sermos interceptados pelas Forças Armadas, com maior ou menor grau de violência. O terceiro, o pior, seria um ataque aéreo, marítimo ou submarino."

Desde 2010, os ativistas enfrentam ameaças, pressões administrativas, sabotagens, ataques, abordagens forçadas, sequestros e o confisco de embarcações ? que nunca são devolvidas. Ainda assim, afirmam que continuarão navegando enquanto os Estados permanecerem omissos.

Respeito ao direito internacional

As ações contra a Flotilha da Liberdade ocorrem, na maioria das vezes, em águas internacionais ? o que configura violações do direito marítimo. "Ninguém tem o direito de atacar outro navio em águas internacionais, a menos que seja um pirata. E é exatamente isso que eles são. Estamos diante de uma violação constante do direito internacional e do direito marítimo", afirma a representante da Flotilha da Liberdade para Gaza na França.