Sob tensão política, a marcha mundial pelo orgulho LGBTQ+ acontece na capital americana

A política do governo também teve efeitos diretos sobre o evento. Artistas e patrocinadores recuaram: a cantora Shakira cancelou sua participação no show de abertura e grandes empresas como Starbucks, Delta, JPMorgan e T-Mobile ? tradicionais apoiadoras de paradas anteriores ? optaram por não patrocinar esta edição. Um levantamento da Gravity Research apontou que mais de um terço das empresas da Fortune 1000 planejam reduzir o apoio a eventos do Orgulho em 2025, temendo retaliações governamentais, especialmente aquelas que têm contratos com o governo federal.

A organização da WorldPride, liderada pela Capital Pride Alliance, reconhece o momento difícil. "Somos trans, pessoas de cor, imigrantes, pessoas com deficiência. O ambiente atual impacta diretamente na decisão de quem vai participar", disse June Crenshaw, vice-diretora da entidade, à NPR.

Serão mais de 300 eventos

Apesar da tensão, o festival mobiliza a cidade com mais de 300 eventos espalhados por três semanas, desde festas, mostras de cinema e atividades culturais até conferências de direitos humanos e encontros voltados a militares LGBTQ+. O encerramento neste fim de semana inclui um desfile no sábado e um show com Jennifer Lopez, Cynthia Erivo e Doechii. A expectativa é de que centenas de milhares de pessoas compareçam, mesmo com a redução do público internacional.

E o impacto nas delegações estrangeiras é visível. Corais LGBTQ+ de outros países, por exemplo, decidiram cancelar a participação no festival de música que ocorre paralelamente à WorldPride. "As políticas anti-trans e anti-queer do governo fizeram muita gente lá fora se sentir indesejada", disse à NPR Zac, integrante do Coro Gay de Washington. Funcionário federal, ele preferiu não divulgar seu sobrenome por medo de represálias.

Washington, D.C., tem tradição de envolvimento político nos eventos LGBTQ+ ? e este ano não é exceção. A escolha da capital americana como sede da WorldPride carrega um peso simbólico ainda maior em 2025. No início do ano, Trump anunciou que assumiria o comando do Kennedy Center, um dos principais centros culturais da cidade. A organização da WorldPride reagiu rapidamente e transferiu os eventos que aconteceriam lá para outros locais, após ouvir preocupações da comunidade trans e drag, que disseram não se sentirem mais bem-vindas no espaço.