Ucrânia pede reação dos aliados após ataque russo com mais de 400 drones e 40 mísseis

O bombardeio russo da última noite contra a Ucrânia, realizado com drones e mísseis balísticos, matou pelo menos quatro pessoas em Kiev.

Alertas aéreos foram acionados em todo o território ucraniano, e em várias regiões foram relatados ataques, inclusive no oeste do país, longe do front. Segundo prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, os ataques deixaram pelo menos 20 feridos e 16 foram hospitalizados.

Vários bairros da cidade foram atingidos, linhas de trem foram danificadas pelos bombardeios russos e a companhia ferroviária constatou danos nos trilhos da região, afetando o tráfego de trens nos arredores do sul de Kiev. Fora da capital, várias localidades também relataram bombardeios intensos.

Em Lutsk, no oeste do país, perto da fronteira com a Polônia, um "ataque massivo de mísseis e drones" destruiu parcialmente um prédio residencial, ferindo cinco pessoas, segundo Ivan Rudnytsky, chefe da administração militar regional.

Na região de Ternopil, também no oeste, foi registrada "a maior ofensiva aérea até agora", com "múltiplos ataques", segundo Viatcheslav Negoda. Cinco pessoas ficaram feridas. O prefeito de Ternopil, Serguiï Nadal, informou que "instalações industriais e infraestruturas foram atingidas", deixando partes da cidade sem eletricidade.

No centro do país, às margens do rio Dnieper, "três mísseis russos foram abatidos e 22 drones destruídos", segundo o governador de Tcherkassy, Igor Taburets. Não houve vítimas.