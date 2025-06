UE busca reforçar legislação para proteger menores nas redes sociais

A União Europeia dispõe de uma das legislações mais rigorosas do mundo para regulamentar as plataformas online, mas busca reforçar ainda mais a proteção das crianças e adolescentes. Os países discutem novas medidas que poderão ser adotadas no bloco nesta sexta-feira (6), durante uma reunião ministerial em Luxemburgo.

"Temos uma oportunidade que não podemos perder, e é isso que vim dizer também à Comissão Europeia hoje", declarou a ministra encarregada do Digital, Clara Chappaz.

As propostas incluem a definição de uma idade de maioridade digital em nível europeu, que impediria crianças de acessar redes sociais sem consentimento parental.