Universidade Paris 8 homenageia Lula com título de doutor e mensagem em defesa da democracia

Compromisso com a diversidade

Instalada em uma área densamente povoada e culturalmente diversa, a Paris 8 abriga uma significativa população de estudantes de origem imigrante. "Temos estudantes de famílias que nunca foram à universidade, com poucas possibilidades econômicas e culturais. É um orgulho para nós quando eles chegam ao final e obtêm um diploma universitário", afirmou Allaigre. Entre as parcerias com o Brasil, destaca-se o programa Guatá, que promove intercâmbio de pesquisadores indígenas brasileiros.

O título de Doutor Honoris Causa é uma das mais altas distinções acadêmicas concedidas por universidades ao redor do mundo. Antes de Lula, apenas a filósofa e escritora brasileira Marilena Chauí havia sido laureada pela Paris 8, em 2003.

Em seu discurso, Lula afirmou ser uma honra dividir a homenagem com Chaui, a quem chamou de "amiga e petista". Ele ressaltou que o reconhecimento vai além do mérito pessoal.

"É um reencontro com valores que moldaram minha vida: a justiça social, a educação como ferramenta de emancipação e o compromisso com os que sempre tiveram de lutar por voz e por espaço", disse Lula.

O presidente também lembrou nomes importantes ligados à universidade: "A Paris 8 acolhe estudantes de todas as origens, mas também recebeu grandes pensadores como [Michel] Foucault, [Gilles] Deleuze, o cientista social brasileiro Josué de Castro e meu querido amigo Marco Aurélio Garcia".