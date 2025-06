Vitória Miranda é campeã júnior de simples e duplas em Roland-Garros em cadeira de rodas

Talento do tênis em cadeira de rodas, Vitória Miranda, de 17 anos, venceu a final juvenil do torneio de Roland-Garros na tarde desta sexta-feira (6) contra a americana Sabina Czaus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Com o resultado, a mineira acumula dois títulos de Grand Slam de simples em 2025.

Com um golpe de direita, Vitória derrotou Sabina Czaus após 59 minutos de partida, tornando-se campeã da chave feminina juvenil para atletas em cadeira de rodas no famoso Grand Slam francês de saibro, cinco meses após ter sido campeã de simples no Australian Open, enfrentando a mesma adversária.

Natural de Belo Horizonte, a número 1 do mundo no juvenil em cadeira de rodas nasceu prematura com artrogripose múltipla congênita, uma condição que causa deformidades nos membros inferiores. Mesmo com 10% da força convencional nas pernas, ela demonstrou muita aptidão física, segundo o treinador Léo Butija, de Uberlândia.