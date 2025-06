Calor de 47?°C na Arábia Saudita pode ter causado a morte de 13 peregrinos iranianos rumo a Meca

O número de consultas médicas para peregrinos iranianos nos centros do Crescente Vermelho em Medina e Meca, no oeste do reino, chegou a 138.900, de acordo com a Irna. Este ano, 86.700 iranianos fizeram a grande peregrinação a Meca e seus arredores, que acabou de terminar.

Até o último domingo (1°), mais de 1,4 milhão de peregrinos muçulmanos, de várias nacionalidades, haviam chegado à Arábia Saudita, segundo as autoridades. O balanço final do total de peregrinos ainda não foi divulgado.

Mudança climática eleva vulnerabilidade dos fiéis em condições extremas

Em 2024, mais de 1.300 peregrinos, incluindo 22 iranianos, morreram durante o hajj, quando as temperaturas chegaram a 52 °C, de acordo com as autoridades.

A mudança climática está aumentando a frequência e a intensidade das ondas de calor. As mortes ocorridas no ano passado ilustram a vulnerabilidade dos fiéis a essas condições extremas.

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado, de acordo com o serviço europeu Copernicus sobre mudanças climáticas.