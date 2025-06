"Casas de horror": Bulgária resgata 75 idosos maltratados em estabelecimentos ilegais

O ministro da Justiça da Bulgária, Gueorgui Gueorguiev, anunciou no sábado (7) a evacuação de 75 idosos que haviam sido trancados e submetidos a tratamento degradante em dois centros de atendimento ilegais durante uma operação policial em grande escala.

Alguns deles tinham "os pés amarrados, estavam sob o efeito de sedativos" e foram trancados em grupos "em quartos (...) sem roupa de cama, com as maçanetas das janelas removidas e isolados do mundo exterior", disse o Ministério, acrescentando que os estabelecimentos estavam localizados no vilarejo de Yagoda, no leste da Bulgária.