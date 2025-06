Coco Gauff vence Aryna Sabalenka e é campeã de Roland-Garros

As duas tenistas chegaram à final do torneio parisiense com apenas um set perdido, e no confronto direto estavam empatadas com 5 vitórias para cada uma.

Coco Gauff e Aryna Sabalenka já haviam se enfrentado em uma final de Grand Slam, no US Open de 2023, vencido pela americana. Este foi o 10° título de Coco na carreira, sendo o segundo de Grand Slam.

A americana disputou sua segunda final no saibro parisiense. Em 2022, aos 18 anos, ela perdeu a disputa pelo troféu para a polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0.

Antes de disputar sua segunda final em Roland-Garros, Coco Gauff eliminou a australiana Olivia Gadecki, as tchecas Tereza Valentova e Marie Bouzkova, em seguida Ekaterina Alexandrova, sua compatriota Madison Keys e na semifinal, uma das surpresas do torneio, a francesa Loïs Boisson.

O jogo

Aryna Sabalenka teve a primeira quebra de saque no primeiro set sem ceder nenhum ponto. Embalada, ampliou a vantagem com uma nova quebra e abriu 4/1. Mas a americana se acertou em quadra e começou uma reação.