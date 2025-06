Em giro europeu, presidente argentino Milei se reúne com Leão XVI antes de ir à França

Milei não pôde comparecer à missa de abertura de Leão XIV em 18 de maio no Vaticano porque coincidiu com as eleições legislativas locais em Buenos Aires. Este sábado foi, portanto, o primeiro encontro deles.

Encontro com Meloni e continuação da turnê

Na véspera, o presidente ultraliberal argentino se encontrou em Roma com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, com quem demonstrou sintonia política. A visita foi o cenário escolhido para a assinatura de um acordo entre a petrolífera estatal argentina YPF e a empresa italiana de energia ENI para a exportação de gás natural liquefeito do país sul-americano. O acordo prevê "exportações de mais de US$ 100 bilhões para a Argentina em 20 anos", segundo comunicado do governo argentino.

Milei ficará em Madri até domingo (8). Ela não agendou nenhum encontro com o chefe de governo, o socialista Pedro Sánchez, com quem já trocou ataques no passado, nem com o rei Felipe, mas fará um discurso no domingo em um fórum econômico.

No domingo, ela voará para Nice, no sul da França, para participar de um encontro internacional sobre os oceanos das Nações Unidas, que começa na segunda-feira, e se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron.

De lá, Milei viajará para Tel Aviv na segunda-feira, onde deverá reiterar seu apoio ao Estado de Israel. Esta é sua segunda visita ao estado hebraico como chefe de Estado. Ele se encontrará com o presidente Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na terça-feira (10).