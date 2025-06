Funcionários de aeroporto de Paris são indiciados por participação em tráfico de cocaína entre França e Brasil

Quase € 500 mil (cerca de R$ 3,16 milhões) em ativos criminosos e pouco mais de € 100 mil em dinheiro foram apreendidos durante a operação realizada em 3 de junho, juntamente com cinco veículos, uma casa, itens de luxo (roupas, perfumes, joias, etc.) e uma arma de fogo.

Agentes aeroportuários envolvidos

A operação "ilustra a capacidade de organizações criminosas de subornar agentes aeroportuários, especialmente visando gerentes de nível médio que não são conhecidos pela lei", disse uma fonte da polícia.

No final de 2024, duas caixas contendo 45 blocos de cocaína, totalizando 50 kg, foram descobertas durante uma verificação de segurança no aeroporto pela Seção de Pesquisa de Transporte Aéreo (SRTA), informou a polícia, confirmando uma reportagem do jornal Le Parisien.

Após a identificação deste carregamento de drogas do Brasil com destino ao Aeroporto Charles-de-Gaulle, uma investigação foi confiada à SRTA para determinar a origem do tráfico.

"As notícias nos familiarizaram frequentemente com o tema das mulas de dinheiro, mas relativamente pouco com os cúmplices do aeroporto, que, no entanto, são muito procurados por organizações criminosas", disse um funcionário da SRTA à AFP.