Fundos marinhos podem ser o novo eldorado econômico?

Às vésperas de uma Conferência da ONU sobre os Oceanos, em Nice, no sul da França, de 9 a 13 de junho, as revistas francesas semanais trazem reportagens sobre a importância estratégica do fundo do mar, "um espaço de confrontação com drones, robôs e inteligência artificial", descreve a L'Express.

A revista destaca que muito além do estudo do plâncton, correntes marítimas e baleias, navios científicos russos "fazem espionagem de infraestruturas submarinas que possam ser alvos para Moscou". É o caso do navio Yantar, que ao se aproximar da costa do Reino Unido, em novembro, foi cercado por barcos da Marinha Real. A reportagem explica como os países do Ocidente estão preocupados com manobras de guerra nas profundezas, como cortes de cabos de comunicação.

A essa dimensão militar, soma-se "o interesse crescente das grandes nações pelos recursos minerais consideráveis e inexplorados que repousam nas profundezas dos oceanos".