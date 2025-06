Israel devolve a Bangkok corpo de refém tailandês do Hamas preso em Gaza

Israel anunciou que devolveu a Bangkok, neste sábado (7), o corpo de um refém tailandês sequestrado em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas em Israel e mantido na Faixa de Gaza.

O exército afirmou em um comunicado que, durante uma operação conjunta com a Agência de Segurança Interna (Shin Bet), as forças israelenses "recuperaram o corpo de Natthapong Pinta na região de Rafah", no sul do território palestino.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou em um comunicado que o corpo do refém foi "trazido de volta a Israel" durante uma "operação especial".