Moscou e Kiev se acusam mutuamente de interromper troca de prisioneiros após novos ataques na Ucrânia

Por duas noites consecutivas, a Ucrânia enfrenta uma grande campanha de ataques massivos da Rússia. Enquanto na noite anterior a Ucrânia sofreu bombardeiros intensos com mais de 400 drones, na noite de sexta-feira para sábado (7), o país enfrentou novos lançamentos de bombas por mais de 200 drones, que deixaram pelo menos três mortos e cerca de 22 ficaram feridos. A nova série de ataques atinge várias cidades ucranianas, em Kherson, no sul, e especialmente em Kharkiv, no leste.

Com informações da AFP e do correspondente da RFI na Ucrânia, Pierre Alonso

Uma espessa nuvem de fumaça negra cobriu Kharkiv nesta manhã, com os moradores descrevendo a noite de sexta-feira para sábado como terrível. A Rússia fez chover um dilúvio de fogo na segunda maior cidade da Ucrânia, com mais de 50 explosões durante o ataque, "o mais poderoso desde o início da guerra", de acordo com o prefeito Igor Terekhov.