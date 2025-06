Para Lula, paz na Ucrânia virá se Moscou e Kiev aceitarem que terão perdas

Moscou tem reiterado que a sua condição "imperativa" para a paz é o reconhecimento internacional da anexação russa da Crimeia e de outras quatro regiões ucranianas: Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia. Já Kiev não abre mão da sua integridade territorial anterior à primeira guerra entre os dois países, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. No final de maio, a Rússia exercia controle total ou parcial sobre cerca de 19% do território ucraniano anterior à guerra.

"Eu sinceramente acho que no inconsciente de todos os líderes políticos do mundo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que as condições do acordo já estão colocadas", explicou o presidente brasileiro. "O que está faltando é coragem das pessoas dizerem o que querem. É muito difícil quando você começa uma coisa, você parar", continuou.

O presidente defendeu a iniciativa do Brasil em conjunto com a China e outros países em desenvolvimento "que não estão relacionados ao conflito", para a negociação de uma proposta de acordo na Ucrânia, mas reconheceu que, no estágio atual, nem Moscou, nem Kiev "acreditam" no fim da guerra. "Mas eu acho que está mais próximo de um acordo do que parece. Por enquanto, eu acho que os dois líderes têm dificuldade de explicar para o seu próprio povo os seus limites. Ninguém vai ter tudo o que quer. As pessoas vão ficar com aquilo que é possível de conquistar", reiterou.

Lula afirmou ter proposto ao presidente francês, Emmanuel Macron, promover uma conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres, para organizar uma viagem aos dois países junto com um grupo de países emergentes "amigos". "E, depois, construa uma alternativa que eu tenho certeza que você já sabe qual é também", sugeriu, ao responder a um jornalista. "É duro você acreditar numa coisa e depois perceber que não é aquilo que vai acontecer, que você não vai conseguir."

Putin está convidado para a cúpula do Brics

Perguntado se o presidente russo será convidado a participar da próxima cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro, em julho, Lula respondeu que caberá a Putin decidir se vai ou não ao Brasil para o evento. Putin é alvo de mandado internacional de prisão, emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) devido à invasão da Ucrânia. O Brasil é signatário da corte.