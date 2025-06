Antes de conferência dos Oceanos e de megaleilão, Marina Silva critica países consumidores de petróleo

A gente tem que olhar também para o financiamento: enquanto a gente não consegue os US$ 100 bilhões anuais, não consegue o US$ 1,3 trilhão dos países ricos para os países em desenvolvimento para fazer a transição, o mundo continua investindo em combustível fóssil e, principalmente, o mundo desenvolvido, na ordem de US$ 6 trilhões a US$ 7 trilhões. É isso que tem que ser visto, no conjunto da obra.

Nas últimas semanas, no Congresso, a agenda antiambiental ganhou um impulso inédito no Brasil desde que Lula voltou ao poder. Mas dentro do governo, as contradições também sempre existiram, em especial com a pastas da Energia, justamente, mas também da Agricultura, dois setores chave para a economia do país. Como a senhora lida com isso? Sente-se sozinha nesta luta?

Não, porque o próprio presidente Lula é a pessoa que lidera o processo. Foi ele que falou lá em Dubai que era preciso fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. Foi ele que liderou o processo entre 26 ministérios para que tivéssemos uma NDC ambiciosa, alinhada com 1,5°C, mesmo sendo um país em desenvolvimento, com meta de redução de CO2 para energia, transporte, agricultura, indústria e para todos os gases.

Há uma contradição, mas ela está posta em todos os lugares. Se eu olhar aqui dentro da França, não imagino que todos os setores sejam contra a questão do acordo da União Europeia com o Mercosul. Eu sei que os agricultores franceses têm uma oposição ao acordo, mas acho que não é a mesma coisa em relação à indústria e a outros setores.

Nesse momento, eu acho que o debate, como deve ser posto primeiro, é reconhecendo que devemos buscar sinergias entre os países, entre as regiões, para que a gente possa dar conta do enfrentamento da mudança do clima, que já é uma realidade que ameaça a vida, a economia, a infraestrutura, em todos os lugares do mundo, buscando um trabalho de cooperação conjunto. Reconhecer que cada um de nós tem suas fragilidades, individualmente. Por isso é necessário o fortalecimento do multilateralismo, buscar uma relação de confiança em relação aos compromissos até aqui assumidos.

Os países em desenvolvimento sempre tiveram uma grande expectativa de que os US$ 100 bilhões que saíram do Acordo de Paris seriam aportados para que pudessem fazer suas ações, sobretudo de adaptação e também de mitigação. Infelizmente, esse recurso não veio. Então, há uma dívida e se há uma dívida, com certeza não é dos países em desenvolvimento, que historicamente emitiram menos e que precisam de apoio. Não falo de países de renda média alta, como é o caso do Brasil, porque nós conseguimos, já no passado, reduzir desmatamento por quase uma década em 83%, evitando lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 com os nossos próprios recursos. O que nós alcançamos agora também foi com os nossos próprios recursos, nestes dois primeiros anos de governo, ainda que tenhamos recursos do Fundo Amazônia. Mas esses recursos, vêm pelos resultados que nós alcançamos.