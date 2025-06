De virada, Carlos Alcaraz vence Jannick Sinner e é bicampeão de Roland-Garros

No set seguinte, Sinner abriu 4/1 e com a torcida a seu favor, Alcaraz esboçou uma reação e conseguiu levar o jogo para o tie break, vencido por Sinner por 7-4.

No terceiro set veio a incrível reação do espanhol. Em vantagem confortavel na maior parte do set, Alcaraz quebrou o serviço do adversário para fechar com 6/4, interrompendo uma sequência de 31 sets seguidos de vitórias de Sinner em Grand Slams.

No set seguinte, o equilíbrio foi até o final e depois de salvar três match points, Carlos Alcaraz levou a decisão para o tie break e venceu com 7-3.

Com o público da quadra Philippe Chatrier em ebulção diante do espetáculo, Sinner e Alcaraz travaram uma disputa emocionante, com quebras de serviço de ambos até o jogo ser decidido no tie break. Alcaraz abriu logo boa vantagem e fechou com 10-2, vencendo o set decisivo e a partida em 3 sets a 2.

Apesar da decepção, depois de exibir o troféu de finalista, Sinner confessou: "Estou feliz com esse troféu mesmo assim. Não vou dormir bem essa noite, mas não é nada grave".

Depois de receber a "Taça dos Mosqueteiros" das mãos do ex-campeão de Roland-Garros, André Agassi, vencedor do torneio em 1999, Carlos Alcaraz foi só elogios ao adversário: "Obrigado por ser uma grande inspiração". Ele ainda agradeceu especialmente a torcida, que foi fundamental para sua conquista.