Escritores brasileiros resgatam ancestralidades e lutas em homenagem especial no Festival de Saint-Malo

Entre os dias 7 e 9 de junho de 2025, a cidade de Saint-Malo, na França, recebe a 34ª edição do Festival Internacional Étonnants Voyageurs, um dos mais prestigiados encontros literários da Europa. Neste ano, o evento conta com uma expressiva participação brasileira, organizada pela Festa Literária das Periferias (Flup), que levou uma delegação composta por escritores, uma cineasta e um músico, representando a diversidade e a força da produção cultural contemporânea do Brasil.

A delegação brasileira, definida através de uma fina curadoria de Julio Ludemir, diretor da Flup, é formada por nomes de destaque como Djamila Ribeiro, filósofa, escritora e ativista; Itamar Vieira Junior, autor premiado de "Torto Arado"; Daniel Munduruku, referência na literatura indígena; Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti; Bernardo Carvalho, romancista e jornalista; Eliana Alves Cruz, autora de romances históricos; Geovani Martins, expoente da nova literatura urbana; e Marcelo Quintanilha, quadrinista premiado. A cineasta indígena Graciela Guarani e o pianista Jonathan Ferr completam o grupo.

Marielle Franco e a homenagem do festival

Imponente no cartaz oficial da 34ª edição do Festival Internacional Étonnants Voyageurs, realizado em Saint-Malo, na França, que tem o Brasil como país homenageado em 2025, figura uma ilustração da vereadora Marielle Franco (1979-2018), uma poderosa homenagem à socióloga, ativista e vereadora brasileira assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, que se tornou uma espécie de símbolo internacional da luta por justiça social, direitos humanos e igualdade racial.