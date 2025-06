Há 25 anos Gustavo Kuerten entrava no olimpo de Roland Garros

A edição 2025 do tradicional torneio de tênis de Roland Garros chega ao final neste domingo (8). Nos dias que antecederam a grande decisão, Gustavo Kuerten, tricampeão do Grand Slam francês, relembrou os melhores momentos que viveu no saibro das quadras de Paris.

O ex-número 1 do mundo esteve no complexo de quadras de tênis para participar de um evento de uma cervejaria na semana passada, quando também conversou com exclusividade com a RFI e relembrou de momentos marcantes de sua vitoriosa carreira no tênis profissional.

Na próxima quarta-feira (11), o segundo título de Guga em Roland Garros completa 25 anos. A disputa final da edição do ano 2000 do Grand Slam entre Gustavo Kuerten, então número 5 do mundo, e o sueco Magnus Norman, terceiro do ranking na época, foi uma das mais difíceis e dramáticas da carreira do brasileiro.