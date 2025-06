Israel promete bloquear acesso de barco de ativistas a Gaza; Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estão a bordo

Com bandeira britânica, os ativistas que estão no barco consideram que em caso de ataque, Israel será "acusado de mais um crime de guerra". A Amnistia Internacional descreveu esta viagem como "uma importante iniciativa de solidariedade" e disse não haver qualquer justificativa para obstruir a ajuda humanitária. A bordo deste barco estão nacionais da Alemanha, França, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos, que juntos formaram uma coalizão batizada de Flotilha da Liberdade.

O navio se encontra muito perto de Gaza, mas o ministro Israel Katz anunciou ter ordenado ao Exército que não deixe o navio chegar a Gaza, acusando Greta de ser "antissemita" e todos os militantes no barco de serem "porta-vozes da propaganda do Hamas".

Katz justificou esta ação dizendo que o bloqueio imposto à Faixa de Gaza visa impedir a chegada de armas ao Hamas.

"O Estado de Israel não permitirá que ninguém rompa o bloqueio naval de Gaza, cujo objetivo principal é impedir a transferência de armas para o Hamas, uma organização terrorista assassina que mantém nossos reféns e comete crimes de guerra", acrescentou o ministro.

O grupo que organizou esta viagem de barco para trazer ajuda e alimentos aos palestinos tem documentado a viagem, anunciando no sábado (7) que estava no Egito, a uma curta distância do território da Faixa de Gaza. Vários drones, um pertencente às autoridades gregas e outro às autoridades europeias, seguiram a trajetória do navio.

Ataques continuam

Em terra, a Força de Defesa Civil na Faixa de Gaza anunciou no domingo a morte de pelo menos dez pessoas em operações militares israelenses desde o amanhecer, cinco delas enquanto buscavam ajuda humanitária.