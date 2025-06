Milhares de espanhóis vão às ruas de Madri pedir a renúncia do primeiro-ministro Pedro Sánchez

Quase 100 mil pessoas, segundo os organizadores, e cerca de 50 mil, segundo a polícia, se reuniram no centro de Madri neste domingo (8), para protestar contra o governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e exigir sua renúncia. O Partido Popular, partido conservador de oposição que convocou a grande manifestação, mantém tensões com o governo, manchado por vários escândalos de corrupção, enquanto os socialistas esperam concluir seu mandato em agosto de 2027.

Com informações da AFP e da correspondente da RFI em Madri, Diane Cambon

Esta é a sexta vez em dois anos que o Partido Popular (PP) convoca uma grande manifestação contra o que considera o governo ilegítimo de Pedro Sánchez. O slogan do protesto é inconfundível: "Máfia ou Democracia". Na multidão, onde centenas de pessoas agitavam bandeiras douradas e vermelhas com as cores da Espanha, os gritos de "Pedro Sánchez, renuncie" ressoavam em alto e bom som.