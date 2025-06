Pré-candidato à presidência da Colômbia está em 'estado crítico' após ser baleado em comício

Levado de helicóptero para a clínica Santa Fé, na capital, ele "passou pela cirurgia inicial", anunciou o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acrescentando que o senador havia entrado em "horas críticas" para sua sobrevivência.

"Ele está lutando por sua vida", postou a esposa de Uribe na conta X do senador.

Segundo a polícia, o suspeito do crime é um menor de idade, que atirou no político por volta das 17h30, no horário local (19h30 em Brasília). Ferido na perna, ele foi dominado pelos guarda-costas de Uribe, informou o chefe de polícia Carlos Fernando Triana a repórteres.

Outras duas pessoas, um homem e uma mulher, também ficaram feridas, e uma arma de fogo foi recuperada, segundo a polícia.

Os motivos do ataque não foram imediatamente determinados. O Ministério da Defesa garantiu que os serviços de segurança estão fazendo todo o possível para esclarecer o caso.

Uribe é membro do principal partido de direita colombiano, o Centro Democrático, liderado pelo influente Álvaro Uribe, chefe de Estado entre 2002 e 2010.