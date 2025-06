Rússia anuncia ofensiva inédita na região ucraniana de Dnipro e a tomada de uma nova aldeia

Este avanço das tropas russas também pode ter valor estratégico em terra, em meio a discussões diplomáticas promovidas por Washington para resolver o conflito, que até agora não produziram resultados.

"Qualquer um que se recuse a reconhecer as realidades da guerra durante as negociações será confrontado com novas realidades em campo. Nossas forças armadas lançaram uma ofensiva na região de Dnipropetrovsk", disse o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, atualmente o segundo em comando do Conselho de Segurança, no Telegram.

Troca de Prisioneiros na próxima semana

O anúncio deste avanço ocorre enquanto Moscou e Kiev se acusam mutuamente de interromper uma troca de prisioneiros e soldados mortos, inicialmente programada para este fim de semana. Ela finalmente ocorrerá "na próxima semana. Tudo está indo conforme o planejado", disse o chefe da inteligência militar ucraniana, Kyrylo Budanov, acusando Moscou de "jogo de informações desleal".

Os militares russos reiteraram no domingo que estavam "prontos para devolver mais de 6 mil corpos" de soldados ucranianos, alegando ter transferido 1.212 restos mortais e se preparando para entregar outros na fronteira russo-ucraniana, na região de Bryansk. Essa troca, se ocorrer, será o único resultado concreto das negociações diretas realizadas no início desta semana.

A ofensiva em território mais a oeste, regularmente alvo de drones, mísseis e artilharia russos, mas poupada de combate direto, coincide com as negociações de cessar-fogo lideradas pelos EUA. As negociações estão em um impasse neste momento, com ambos os lados se acusando mutuamente de sabotagem.