Seis meses após queda de antigo regime na Síria, grupos pró-Assad ameaçam estabilidade do país

Na Síria, seis meses após a queda do presidente Bashar al-Assad, grupos leais ao antigo regime continuam a ameaçar a estabilidade do país e a apelar à contrainsurgência armada. No final de maio, o ex-comandante da Quarta Divisão do regime ameaçou, em um vídeo, retornar à ocupação da costa, onde a maioria desses combatentes está escondida. Em terra, ataques contra a segurança geral do novo governo e contra ativistas são frequentes.

Da correspondente especial da RFI em Latakia, Manon Chapelain

Ahmad, membro do serviço de segurança geral, pega seu fusil AK-47 e olha ao redor, preocupado. Ao longe, tiros ecoam pelas montanhas alauítas (grupo étnico-religioso do Oriente Médio). Esses sons abafados se tornaram uma ocorrência diária desde que este posto de controle foi instalado na entrada da aldeia natal do clã Assad.