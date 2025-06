'A política das emoções é também uma política da memória': Djamila Ribeiro abre Festival do Livro de Saint-Malo

"O que é a liberdade?" Foi com essa pergunta que a filósofa, escritora, professora e editora brasileira Djamila Ribeiro abriu o painel inaugural da 34ª edição do Étonnants Voyageurs, o Festival Internacional do Livro e do Filme da cidade portuária de Saint-Malo, no norte da França. Ao lado do irlandês Paul Lynch, da norte-americana Lauren Groff e da franco-marroquina Leïla Slimani, ela interrompeu o debate inaugural para celebrar a trajetória de Marielle Franco (1979-2018), efígie do festival.

Djamila Ribeiro é autora de obras basilares para as novas gerações no pensamento antirracista e decolonial, como "Pequeno Manual Antirracismo" (um dos mais vendidos no Brasil em 2020-2021), "Lugar de Fala" e "Feminismo Negro". Questionada sobre o que mudou no Brasil em relação ao racismo nos últimos anos, ela apontou avanços inegáveis. "Uma coisa definitiva aqui no Brasil hoje esse é que tema está no debate público. As pessoas estão falando mais sobre isso", afirmou à RFI.

A presença constante de Marielle Franco nos materiais gráficos do festival ? em cartazes, telões, na programação oficial e até nos crachás ? emocionou profundamente Djamila. Na mesa de abertura do festival, diante de mais de mil pessoas, ela falou sobre a importância da imagem da vereadora. Durante a mesa-redonda sobre "liberdade", Djamila lembrou que Marielle "foi interrompida enquanto lutava pela liberdade, pelo direito de ser uma mulher pública e por causas importantes para nós, mulheres negras no Brasil ? uma mulher que veio da comunidade e foi silenciada nessa luta".