Barco humanitário que tentava furar bloqueio a Gaza é desviado por autoridades israelenses

Antes da apreensão, Claude Léostic, representante da Flotilha da Liberdade para Gaza na França, explicou à jornalista da RFI Anne Bernas como ocorreram as operações anteriores: "O que [o exército israelense] está anunciando é a prisão das pessoas a bordo do Madleen e, em seguida, a apreensão do barco. Se isso acontecer como das outras vezes, significa que eles vão tomar o barco, armados até os dentes, e os comandos vão chegar em botes infláveis e vão embarcar no navio, vão prender os membros da tripulação e os passageiros, e depois tomarão o controle do barco na manobra, levando-o para Ashdod, que é um grande porto israelense", explicou ela.

"Lá, eles levarão os prisioneiros para centros de detenção. E o barco, por sua vez, será levado para um canto do porto e, provavelmente, será danificado e saqueado, como nas vezes anteriores. Não vejo razão para mudarem o modus operandi. Depois, os membros da tripulação e os passageiros, após dois ou três dias, possivelmente de detenção, serão expulsos", acrescentou Léostic.

(Com AFP)