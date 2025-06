China e Estados Unidos iniciam negociações em sigilo sobre guerra comercial

Comércio desacelerado

China e EUA interromperam temporariamente a escalada de tarifas alfandegárias lançada no início de abril por Donald Trump e que diminuiu significativamente o ritmo de suas trocas comerciais.

As exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 12,7% em maio em comparação com abril, de acordo com estatísticas oficiais divulgadas nesta segunda-feira, para US$ 28,8 bilhões (€ 25,2 bilhões), ante US$ 33 bilhões (€ 29 bilhões).

Enquanto trabalha para normalizar as relações com Washington, o governo chinês tem se envolvido em discussões com outros parceiros para formar uma frente comum contra os Estados Unidos, incluindo países asiáticos, liderados pelo Japão e pela Coreia do Sul.

Pequim ofereceu à União Europeia um "canal verde" para facilitar as exportações de terras raras para o bloco. Uma cúpula UE-China acontecerá em julho.

(Com AFP)