Como a esquerda britânica pavimenta o caminho da extrema direita

A extrema direita não cresce sozinha - ela é também normalizada. O Partido Trabalhista britânico, sob Keir Starmer, parece acreditar que pode conter esse avanço adotando seu vocabulário e sua visão de senso comum ? mas, ao fazer isso, só acelera o que diz combater.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer gosta de dizer que está do lado do "senso comum". A frase parece inofensiva, mas revela muito sobre a estratégia atual do Partido Trabalhista ? uma estratégia que aposta que, para conquistar votos, basta se aproximar do discurso da extrema direita, como se o povo já pensasse como ela. Mas o senso comum não está dado de antemão: ele é sempre construído. E ao presumir que esse senso comum é contra a imigração, contra ações afirmativas, contra o Estado social, o Labour não disputa ideias ? apenas cede terreno.

Quando Starmer venceu as eleições no ano passado, muitos celebraram o fim do desgaste acumulado de sucessivos governos conservadores. Mas desde o início, era possível perceber as limitações da cúpula trabalhista, que passara os anos anteriores removendo qualquer vestígio da agenda progressista do antigo líder Jeremy Corbyn e expurgando dissidentes à esquerda. Esse gesto, apresentado como sinal de responsabilidade, já era um prenúncio do que viria: concessões sistemáticas à retórica da extrema direita.