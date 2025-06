Contactada por governo francês, Renault estuda a produção de drones de guerra na Ucrânia

De acordo com a rádio Franceinfo, que não forneceu detalhes sobre suas fontes, a Renault e uma PME francesa (pequena empresa) do setor de defesa iriam se associar a fim de planejar a abertura de linhas de produção localizadas "a algumas dezenas ou centenas de quilômetros da frente de batalha" na Ucrânia.

A informação surge dois dias após uma declaração do ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, ao canal de televisão LCI, anunciando "uma parceria completamente inédita, na qual uma grande empresa produtora de carros franceses (...) unirá forças com uma PME francesa do setor de defesa para equipar linhas de produção na Ucrânia, tornando-as capazes de produzir drones".

Na entrevista à LCI, Sébastien Lecornu disse que não era necessário enviar funcionários franceses à Ucrânia para produzir esses drones, a algumas dezenas ou centenas de quilômetros da frente de batalha. Na Ucrânia, "já existem empresas ligadas ou comprometidas com os interesses franceses", "portanto, não há necessidade de pedir aos cidadãos franceses irem para lá", garantiu o ministro.

Os drones a serem produzidos nessa parceria, cujo modelo não foi especificado, servirão principalmente ao exército ucraniano, "mas também os compartilharemos com nossas próprias Forças francesas, para garantir um treinamento tático e operacional contínuo que reflita a realidade" do conflito na Ucrânia, explicou Sébastien Lecornu, na sexta-feira (6).

A Ucrânia pretende usar mais de 4,5 milhões de drones até final de 2025. Esses equipamentos são responsáveis ??por 70% da destruição feita em equipamentos inimigos na guerra.

O exército francês, que possui vários milhares de drones, busca se atualizar nessa área.