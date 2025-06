Crise política em Israel pode derrubar coalizão de Netanyahu

Os partidos ultraortodoxos judaicos que hoje compõem a coalizão podem abandonar o governo em breve. Pode ser o início de uma crise política capaz de levar à antecipação de eleições em Israel que estão previstas para ocorrer apenas em outubro de 2026. No centro da crise está a necessidade por parte do Exército de Israel de recrutar mais jovens ao serviço militar, o que inclui também os membros da comunidade ultraortodoxa do país que, até agora, são praticamente isentos da convocação.

Uma reunião entre Yuli Edelstein, presidente do Comitê de Relações Exteriores e Segurança, e representantes dos chamados "haredim", os judeus ultraortodoxos, não produziu qualquer acordo sobre o projeto de lei cujo objetivo é recrutar mais jovens desta comunidade.

Um dos principais líderes espirituais haredi, o rabino Hirsch, pode ordenar em breve a retirada do partido Degel HaTorá, uma das facções do partido Judaísmo Unido da Torá (UTJ), da coalizão de governo. O UTJ no total tem sete membros do Knesset, o parlamento israelense. Sozinho, portanto, a saída do UTJ ainda não seria capaz de derrubar o governo, uma vez que a coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu possui 68 das 120 cadeiras do parlamento.