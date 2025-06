Los Angeles: situação segue tensa entre forças de ordem e opositores da política migratória de Trump

A polícia de Los Angeles (LAPD) anunciou durante a madrugada no X que o centro da cidade foi declarado uma zona de aglomeração proibida. "Vocês devem deixar o centro da cidade imediatamente", disse a polícia, referindo-se à área onde os manifestantes circulavam na noite de domingo. Uma zona do bairro comercial, o Civic Center, também foi declarada área interditada para aglomerações.

Imagens aéreas transmitidas pela televisão mostraram várias viaturas da polícia desfilando em cortejo pelas ruas desertas do centro da cidade, com forças de segurança posicionadas nos cruzamentos. Também foram registradas algumas situações de confronto com pequenos grupos de manifestantes, dispersos em diferentes pequenos grupos móveis, de acordo com o repórter da ABC7 que sobrevoava a cidade de helicóptero.

No domingo à tarde, dezenas de manifestantes bloquearam uma rodovia por mais de uma hora, em um confronto tenso com as forças de segurança, que realizaram algumas prisões e usaram gás lacrimogêneo, inclusive contra jornalistas, conforme relataram repórteres da AFP.

Uma jornalista de uma emissora australiana foi atingida levemente na perna por um projétil de borracha disparado pela polícia no centro da cidade, de acordo com imagens circulando nas redes sociais e com a confirmação de seu empregador, o 9news.

Pelo menos três carros foram incendiados e dois outros vandalizados, e a noite começou com confrontos entre as forças de segurança e pequenos grupos de indivíduos, muitos deles usando máscaras.

"Não caiam na provocação"

A polícia de Los Angeles informou que as forças de segurança haviam preso pelo menos 56 pessoas em dois dias e que três membros da polícia ficaram levemente feridos.