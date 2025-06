Trump descontente com a Federalist Society, grupo conservador que remodelou o Judiciário americano

Vários analistas observam que a Federalist Society está hoje bem mais "ambivalente" em relação a um segundo mandato de Trump do que esteve no primeiro. E interpretam a diatribe do ex-presidente como um aviso à organização e seus membros para que retomem a lealdade ? sobretudo num contexto em que sua administração ataca abertamente os tribunais e contesta a autoridade do Judiciário para restringir seus poderes.

Resistência jurídica

Resta saber se a organização irá recuar. Pouco provável, segundo o editorialista David French no New York Times. "A Federalist Society nunca se curvou a Trump. É um grupo descentralizado, e seus membros são teimosamente independentes." Vários juízes e advogados do grupo "se manifestaram contra ele ou resistiram de outras formas", lembra o advogado conservador, apontando que "os exemplos já são quase incontáveis".

Segundo um estudo de um cientista político de Stanford, em maio, juízes de tribunais federais distritais nomeados por republicanos decidiram contra Trump em 72% das vezes. O comentarista David French observa que "quando há conflito entre os princípios jurídicos conservadores e os interesses de Trump, os juízes conservadores quase sempre seguem seus princípios". Essa firmeza, diz ele, vem do compromisso desses magistrados com o Direito, com sua profissão e com o serviço público ? independentemente de ideologias.

Fato é que, segundo o ex-conselheiro dos Clinton, Sidney Blumenthal, "a decisão do Tribunal de Comércio revelou subitamente o quão deterioradas estão as relações entre Donald Trump e o movimento jurídico conservador. A rachadura é mais profunda do que os insultos. A guerra comercial de Trump virou uma guerra civil dentro da direita, com o núcleo do establishment jurídico conservador agora resistindo a ele". E acrescenta que outras figuras influentes desse establishment "tornaram-se conselheiros de algumas das instituições que Trump agora tem em sua mira".

O presidente americano parece ser vítima de uma situação que ele próprio ajudou a criar ? ao nomear juízes que hoje se opõem às suas decisões. Quanto à Federalist Society, "ela se esforça para consolidar seu poder dentro do sistema judiciário que agora domina", para garantir suas vitórias e preparar-se para o pós-Trump, analisa o Vox.