'Avesso do silêncio': Jeferson Tenório transita entre diásporas negras e escrituras antirracistas em Saint-Malo

O escritor premiado contou ainda que esteve em Portugal para divulgar seu novo livro. "Esse é o meu trabalho mais recente, lançado em 2024, e se chama De Onde Eles Vêm. O livro conta a história de Joaquim, um jovem negro que ingressa na universidade por meio do sistema de cotas ? algo que costumo chamar de uma 'revolução silenciosa' nas universidades. Essa entrada massiva de pessoas negras no ensino superior tem transformado a sociedade e a mentalidade coletiva. Ainda há muito racismo, é claro, mas essa mudança tem causado um impacto profundo", argumentou.

Questionado sobre a percepção do "diferente", especialmente quando se fala da pessoa negra na França, Tenório disse que conhece pouco o país. "Tenho mais familiaridade com a cultura portuguesa, porque estudei bastante e frequento o país com certa regularidade. Mas, em relação à França, me parece que segue a mesma linha da maioria dos países europeus, que ainda não discutem profundamente a questão racial. Talvez o debate sobre a xenofobia surja antes mesmo da discussão racial. A impressão que tenho é que esse tema ainda é relativamente novo por aqui e precisa ser mais aprofundado. A França é um país com uma população bastante diversa, e acredito que as questões raciais estão começando a se enraizar no debate público. Ainda assim, vejo que há um caminho a ser percorrido nesse sentido", lembrou.

Sobre o país mostrado pela delegação brasileira em Saint-Malo, o escritor ponderou que se trata de um Brasil consciente da sua identidade, um Brasil que procura as suas raízes". "É um Brasil que mostra que é muito mais do que samba e futebol e todos esses estereótipos e mostrando que a gente tem muito a oferecer em termos culturais, filosóficos".

Racismos

"Acredito que o racismo no Brasil está muito ligado à cor da pele. Esse é o principal marcador", afirmou Jeferson Tenório. "Já na Europa, entram outros elementos, como a língua, a origem e os hábitos culturais. O racismo europeu é tão complexo quanto o brasileiro, mas envolve uma combinação de fatores. Aqui, nem sempre a cor da pele é o único critério para a discriminação ? há uma interseção com outras formas de exclusão. No Brasil, a cor da pele ainda é o principal fator", concluiu o autor.