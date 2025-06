Cientistas franceses identificam novos tipos de própolis eficazes contra a acne

Modelos bacterianos

No laboratório em Marselha, os cientistas testaram as amostras de própolis disponíveis em bactérias, com o intuito de verificar se elas eram ativas. Após essa pré-seleção, a equipe utilizou métodos específicos para detectar quais moléculas estavam na composição dos diferentes tipos de própolis.

"Quando obtivemos a chamada 'carteira de identidade' dessas própolis, analisamos as moléculas que já estavam disponíveis comercialmente, ou que já conhecemos, e testamos em nossos modelos bacterianos."

Após expor as bactérias patogênicas às própolis de Ruanda, os cientistas descobriram que elas inibiam o crescimento da C. acnes, micróbio responsável pelo desenvolvimento das espinhas da acne. Os pesquisadores também identificaram duas moléculas.

Os cientistas franceses então testaram o efeito dessa substância em forma de creme, em camundongos, que desenvolveram uma pequena espinha após serem inoculados com o micróbio da acne. "Constatamos, como ficou documentado em nossa publicação, um efeito anti-inflamatório e antibacteriano".

A descoberta da equipe francesa pode ser uma alternativa à resistência aos tratamentos contra a acne disponíveis no mercado. A eficácia do creme desenvolvido pelos cientistas à base dessa própolis de Ruanda foi validada no laboratório.