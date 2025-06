Colômbia vive onda de violência com série de atentados coordenados e ataques armados

O presidente colombiano, Gustavo Petro, que havia iniciado negociações de paz com todas as guerrilhas e cartéis que operavam no país, compara Ivan Mordisco ao falecido traficante Pablo Escobar (1949-1993).

As negociações de paz iniciadas sob seu governo fracassaram em abril de 2024, quando Mordisco abandonou as discussões.

Esses ataques ocorrem três dias após a tentativa de assassinato, em Bogotá, do senador de direita Miguel Uribe, de 39 anos, candidato à presidência. Ele foi baleado duas vezes na cabeça e está em estado grave.

(RFI e AFP)