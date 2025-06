"Eles querem deliberadamente criar o caos": apoio de Israel a gangues de Gaza não surpreende a população

"Compreendemos rapidamente que essas gangues estavam a serviço de Israel", diz, sem se identificar, um outro morador da Faixa de Gaza, por medo de sofrer represálias. "Elas [as facções] atuam dentro da mesma estratégia: tornar nossa vida impossível para nos forçar ao exílio", reitera.

Ele lembra que o governo israelense não esconde mais o objetivo de expulsar a população da Faixa de Gaza. Nos últimos meses, vários líderes políticos, entre eles, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoiaram a ideia. "É uma limpeza étnica", sublinha a fonte anônima.

"Os israelenses perseguem e matam sistematicamente os combatentes palestinos, mas, curiosamente, esses outros membros de gangues criminosas circulam armados livremente pelas ruas de Gaza, sem serem incomodados. Ninguém os bombardeia", observa. "Israel quer deliberadamente criar o caos, quer nos matar de fome. Então recorrem a esses clãs de criminosos, liderados por Yasser Abu Shabab", conclui.

Um mercenário a serviço dos israelenses

Yasser Abu Shabab é o líder de uma milícia armada que opera em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Sua fama é conhecida pelos moradores do enclave. Antes do início da guerra com Israel, sob a administração do Hamas, ele estava atrás das grades por tráfico de drogas. No entanto, fugiu após um bombardeio que atingiu sua prisão.

"Israel utiliza agora essa estratégia: armar indivíduos como Yasser Abu Shabab para acabar com a autoridade do Hamas", afirma Hamed Qusay, professor da Universidade Al-Quds de Ramallah, na Cisjordânia. "A ascensão de Abu Shabab busca incentivar outros como ele a se levantar contra o Hamas na Faixa de Gaza", acrescenta.