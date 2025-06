Eurostar vai oferecer trens entre Londres, Genebra e Frankfurt através do Canal da Mancha

Esta é a primeira vez que a empresa oferecerá conexões diretas entre a Grã-Bretanha e a Suíça e a Alemanha. Anúncios de novas conexões entre Londres e o continente são relativamente raros, devido à necessidade de abrir uma fronteira britânica nas estações em questão, com o recrutamento de policiais britânicos para realizar verificações.

O anúncio mais recente foi em 2020, com a inauguração da rota Londres-Amsterdã. No final de 2023, a Eurotunnel, empresa privada franco-britânica que detém a concessão da infraestrutura do túnel, anunciou a conclusão dos estudos de mercado e de desenvolvimento de estações em Frankfurt e Colônia, na Alemanha, e convidou as operadoras a explorar novos destinos.

A operadora prevê um potencial de dois milhões de passageiros por ano entre Londres e a Alemanha. Para Genebra, o potencial é de um milhão de passageiros por ano, novamente de acordo com a Eurotunnel.

Mais viagens entre Londres e Paris

Com os novos trens, a Eurostar também pretende aumentar a frequência de viagens entre Londres e Paris, atraindo dois milhões de passageiros adicionais anualmente para esta rota.

Atualmente, a empresa possui 51 trens, 25 dos quais são utilizados para conexões através do Canal da Mancha. A rota Londres-Amsterdã também será expandida com cinco viagens diárias de ida e volta até dezembro próximo, em comparação com as três atuais.